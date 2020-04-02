Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

Відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в четвер увечері.
Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 і 1104 29 17 00).
Відповідні зміни, за інформацією Мінекономіки, внесені в додаток 1 до постанови № 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році".
Як пояснили в міністерстві, заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. У Мінекономіки зазначили, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.
"Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває в діалозі з виробниками і ритейлерами. Україна буде вести переговори з головними країнами-виробниками із зняття заборони з метою підтримки міжнародної продовольчої безпеки і відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", - зазначили в міністерстві .
Також міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.
... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось.
Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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