Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

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Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 р

Кабінет міністрів України ввів заборону експорту гречки до 1 липня.

Відповідну постанову "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 №1109" уряд прийняв 2 квітня на позачерговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, постановою вводиться тимчасовий - до 1 липня 2020 року - режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки)", - йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в четвер увечері.

Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів (за кодами згідно з УКТЗЕД 1008 10 00 00 і 1104 29 17 00).

Відповідні зміни, за інформацією Мінекономіки, внесені в додаток 1 до постанови № 1109 "Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році".

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Як пояснили в міністерстві, заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. У Мінекономіки зазначили, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.

"Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час перебуває в діалозі з виробниками і ритейлерами. Україна буде вести переговори з головними країнами-виробниками із зняття заборони з метою підтримки міжнародної продовольчої безпеки і відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", - зазначили в міністерстві .

Також міністерство закликає українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

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Топ коментарі
+13 belge
Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось. Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г - Цензор.НЕТ 7183
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02.04.2020 21:15
+13 Solomon c5c4359c
В Италии и Греции гречиху называют «турецким зерном». В Испании, Бельгии, Португалии и Франции ее считают растением арабским или сарацинским, а немцы называют «языческим». По мнению жителей этих стран, как и американцев, гречка достойна быть лишь кормом для животных. Ею кормят фазанов, оленей и некоторых других домашних питомцев. Поэтому там в продаже представлена главным образом зеленая гречка, а не традиционная для нас пропаренная крупа. Кроме того, в некоторых странах ядрицу продают в аптеках, в качестве специального продукта для диабетиков. Привычка русских иметь гречку в повседневном рационе иностранцам кажется, как минимум, странной.
Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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02.04.2020 21:19
+9 Вася Шевченко f77d76ba
Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г - Цензор.НЕТ 6376

...
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02.04.2020 21:17
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