У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон

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У світі у понад мільйона осіб зафіксували коронавірус SARS-CoV-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на вечір 2 квітня свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки в усьому світі.

Загалом інфікувалося 1000168 осіб. З цих випадків - 51 354 летальних. Водночас 210 191 пацієнтам вдалося видужати.

За останню добу зафіксували майже 65 000 нових заражень, понад 4000 осіб померло.

Зараз найбільше випадків інфікування в США - понад 235 000. Далі йдуть Італія (115,242), Іспанія (110,238), Німеччина (84,264) і Китай (81,589). Водночас найбільше летальних випадків в Італії - 13,915, Іспанії (10,096) і США (5,620).

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У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон 01

Коронавірус і карантин
карантин смертність COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Меркава
Опять кидаю, правда, по ОРВИ. Но у нас и корона - ОРВИ по сути.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.
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02.04.2020 21:51
+3 Власов Сергей b3083465
Печалка и нет остановки
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02.04.2020 21:38
+3 Василь Коромисло
Дивлячись на статистику 29 лютого Італії та 8 березня Іспанії, числа якої відповідають Україні 1-2 квітня, стає страшно, що буде в нас наприкінці квітня...
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02.04.2020 21:45
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