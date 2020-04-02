Ветерани допомагають медикам добиратися на роботу в умовах карантину, - керівник штабу Нацкорпусу Жорін

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"У перші ж дні, коли оголосили про початок ініціативи НКВолонтери, отримали багато дзвінків від лікарів, які не мали можливості доїхати на роботу", - пояснює керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін.

У Київській області приміські маршрутки й електрички скасували, але альтернативи людям так і не запропонували. Медики, які мають щодня добиратися на роботу з області в місто, змушені були просто жити в лікарнях. Кілька днів тому вони навіть перекрили залізничний рух у Київській та Чернігівській областях. Причина - лікарів не пускали в службові поїзди.

"У нас проста схема: напередодні чоловік залишає заявку в месенджерах або по телефону, а вранці його забирає наш транспорт і відвозить до місця роботи. Наприклад, у Київській області у нас щодня заповнені машини і доводиться робити кілька виїздів", - зазначає Жорін.

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За його словами, транспорт Національного Корпусу також перевозить лікарів у Києві, Харкові, Черкасах, Дніпрі. "Не тільки в областях є проблеми, у великих містах теж. Громадський транспорт або Uber не покриває повністю потреб наших медиків", - запевняє керівник штабу Нацкорпусу. Там, де немає спеціального транспорту, волонтери підвозять лікарів на своїх власних авто.

Від початку запровадження карантину, Національний Корпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу і почав роботу в усіх регіонах України. Волонтери допомагають з дезінфекцією громадських місць, розносять соцдопомогу, продукти, ліки, засоби захисту людям із найбільшої групи ризику і допомагають лікарням.

Приєднатися до проєкту НКВолонтери можна за телефоном: +380 (95) 002 30 49 або заповнити анкету волонтера



