За добу 1 квітня в Італії померло 760 осіб. Кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 14 тисяч

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Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, збільшилася до 13 915 в Італії, всього інфіковано понад 115 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані Служби цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в країні померло 760 пацієнтів з COVID-19 і зафіксували 2 477 нових випадків інфікування.

Днем раніше зареєстрували 727 смертей.

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