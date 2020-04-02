За добу 1 квітня в Італії померло 760 осіб. Кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 14 тисяч

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За добу 1 квітня в Італії померло 760 осіб. Кількість смертей від коронавірусу наблизилася до 14 тисяч

Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, збільшилася до 13 915 в Італії, всього інфіковано понад 115 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані Служби цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в країні померло 760 пацієнтів з COVID-19 і зафіксували 2 477 нових випадків інфікування.

Днем раніше зареєстрували 727 смертей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці

Коронавірус і карантин
Італія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Олег Тихонов 055f40a1
А у нас врачи бегут в отпуска, пишут заявы на свой счёт, а кто то и вовсе увольняеца, кто то сам себе липовые больничные делает....не дай Боже будет такое как в Италии смертность у нас просто зашкалит с таким горе врачами..я уже молчу что 80% просто откровенно дуболомы тупоголовые...Да и прибавьте к этому полное отсутствие мед оборудования в большинстве больниц...
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02.04.2020 22:24
+4 Ghenadie Buzila
Это не нормальный природный процесс. Итальянцы сегодня сообщали, что в регионе Ломбардия смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 70%. Так что это не нормальный процесс, когда каждый день от одной вирусной инфекции умирают по 760 только официально выявленных заражённых граждан.
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02.04.2020 22:30
+3 Ghenadie Buzila
Слишком поздно ввели карантин. За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам - Цензор.НЕТ 4149
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02.04.2020 22:21
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