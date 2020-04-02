Переданий фармкомпанією препарат гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 завтра відправлять у регіони - Степанов

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Переданий фармкомпанією препарат гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 завтра відправлять у регіони - Степанов

Препарат "Плаквеніл" (діюча речовина - гідроксихлорохін), який застосовується для лікування пацієнтів з COVID-19 і безоплатно переданий фармкомпанією "Санофі", у п'ятницю відправлять у регіони, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Санофі" безоплатно передала Міністерству охорони здоров'я велику партію препарату. Фізично компанія передала препарат на ДП "Укрмедпостач" тільки сьогодні. У нас уже готовий розподіл по регіонах. Завтра буде підписано наказ і, думаю, що завтра він уже поїде", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов повідомив, що "Санофі" передала Міністерству охорони здоров'я 3 тис. упаковок препарату, 2250 упаковок буде розвезено по регіонах, 550 упаковок залишаться в Києві "для швидкого реагування".

Також Степанов повідомив, що МОЗ веде переговори з фармвиробниками про постачання препаратів гідроксихлорохіну.

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"У нас вже є домовленість із провідними компаніями про постачання цього препарату. Думаю наступного тижня ми отримаємо в Україні його для лікування пацієнтів", - сказав він.

30 березня фармакологічна компанія "Санофі" повідомила, що обговорює з Міністерством охорони здоров'я можливості поставок препарату "Плаквеніл", який може бути використаний у лікуванні пацієнтів з COVID-19, на запит держави. Фармвиробник зазначив, що поставки можуть бути можливі виходячи із заявленої потреби і з урахуванням поточних доступних можливостей постачання і виробництва цього препарату. При цьому компанія зберігає необхідні запаси для забезпечення безперервності поставок пацієнтів у рамках поточних схвалених показань цього препарату.

В Україні препарат "Плаквеніл" зареєстровано для лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань, причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.

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Коронавірус і карантин
карантин ліки медицина Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 5 копійок
Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
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02.04.2020 23:50
+2 ggl chrm
Иллюзии опасны. Там нет тех, кому надо "все собрать до кучи". Там есть только те, кому надо собрать все до кармана. Своего. Других там нет.
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02.04.2020 23:54
+2 Юрий Ксий 6b554716
судя по тому, что его жена в день назначения зарегада ТОВ "БЕСТЗДРАВ" как прокладку для закупки лекарств, администратор он действительно хороший)
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02.04.2020 23:58
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