Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП. ФОТО

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ДП "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Міністерству оборони України чергову партію із 7 відремонтованих і модернізованих бойових машин піхоти, з них 5 одиниць БМП-1 та 2 одиниці БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Працівники підприємства відновили боєздатність всіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Ремонтні роботи здійснено в межах договору на виконання державного оборонного замовлення, який було укладено восени 2018 р. строком на 2 роки.

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ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, БРДМ, БТР, а також машини на їхній базі.