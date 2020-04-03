Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП. ФОТО

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ДП "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Міністерству оборони України чергову партію із 7 відремонтованих і модернізованих бойових машин піхоти, з них 5 одиниць БМП-1 та 2 одиниці БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП 01

Працівники підприємства відновили боєздатність всіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Ремонтні роботи здійснено в межах договору на виконання державного оборонного замовлення, який було укладено восени 2018 р. строком на 2 роки.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ сім відремонтованих БМП 02

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ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, БРДМ, БТР, а також машини на їхній базі.

Оборона
армія озброєння Укроборонпром
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Топ коментарі
+16 перець
Замовлення 2018 року. Чи будуть нові? Чи буде модернізація цих машин?
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03.04.2020 00:08
+11 Andy Jumeirach
Сім лайків від Хунти!
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03.04.2020 00:10
+10 никита ecb048f1
поперли заводы, пригодился однако контрабас Свинарчуков-Гладковских...а вони сколько стояло в СМИ..ЖЕСТЬ!
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03.04.2020 00:10
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