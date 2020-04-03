МОЗ замовить у вітчизняних виробників 20 тис. тестів для виявлення COVID-19, - головний санлікар Ляшко

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МОЗ замовить у вітчизняних виробників 20 тис. тестів для виявлення COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я замовить у вітчизняних виробників 20 тисяч тестів для виявлення COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"МОЗ України використовує вироби вітчизняного виробника. Таких виробників три. Інститут молекулярної біології, який розробив першу тест-систему, яка насамперед розрахована на проведення наукових досліджень. Лікарям-практикам-вірусологам використовувати її у повсякденній роботі доволі важко. Тому вітчизняні виробники використовують розробки науковців і переводять у системне виробництво.

Сьогодні передбачено фінансування, що дозволить нам з наступного тижня закуповувати тест системи у вітчизняного виробника і ми розмістили попередньо замовлення на два мільйони, тобто це буде 20 тисяч таких тест-систем, які дозволять провести 90-100 досліджень за однією системою. Загалом у вітчизняного виробника ми закупимо 20 тисяч тестів для двох мільйонів пацієнтів", - розповів він.

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За оцінками чиновників, цих тестів вистачить для того, щоб пройти пік захворювання.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Светлана Науменко
Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8434
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03.04.2020 00:46
+7 Людмила Карпова 35c4aebc
26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
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03.04.2020 00:43
+6 Светлана Науменко







Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, сука, нас не бере?
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03.04.2020 00:44
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