Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо COVID-19, яка пропонувала скасувати санкції, - Кислиця

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Україна заблокувала в ООН проєкт російської резолюції, який під виглядом "декларації про солідарність" у протидії COVID-19 містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав вікно можливостей для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - зазначив український дипломат.

У цьому зв'язку, він навів низку ґрунтовних причин, чому російська ініціатива виходила за рамки міжнародних норм, тож не могла бути затверджена Генасамблеєю ООН.

"По-перше, зняття торговельних бар’єрів та заходів економічного захисту має обговорюватися в спеціалізованій установі ООН – Світовій організації торгівлі, а не на полях Генасамблеї", - зауважив Кислиця.

По-друге, за його словами, запропонований росіянами пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.

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"Експлуатувати горе мільйонів людей, щоб отримати власний зиск і добитися скасування санкцій – це і є прикладом політичної маніпуляції. У Кремлі прекрасно розуміють, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії COVID-19", - наголосив український постпред.

Він підкреслив, що Україна всіляко підтримує відкриття гуманітарних коридорів для надання допомоги у місцях, де вона найбільш потрібна.

По-третє, Кислиця назвав ініціативу Росії класичним прикладом пропагандистського прикриття власної агресивної зовнішньої політики: "З одного боку, росіяни на весь світ заявляють, що турбуються про допомогу іншим державам у часи пандемії, а з другого - блокують транзит гуманітарного вантажу для України на своїй території. До того ж вони закривають окуповані території на Донбасі для міжнародних спостерігачів і гуманітарної допомоги, не реагують за загрози зараження українських політичних в'язнів у тюрмах у тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації".

По-четверте, Україна виходить із того, що послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".

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Як зауважив дипломат, маніпулятивний російський текст підриває зусилля генерального секретаря та широкого кола держав-членів ООН, які прагнуть реальної солідарності в боротьбі проти COVID-19.

Кислиця нагадав, що Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту універсальної резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали вже 187 держав. "Така широка підтримка і є справжнім прикладом глобальної солідарності", - зазначив він.

Постійний представник України при ООН зазначив, що слоганами та політичними деклараціями вірусу не здолати: "Потрібні реальні дії без прихованих планів особистої вигоди".

Дипломат також наголосив, що Україна почала привертати увагу іноземних партнерів в ООН до російських авантюр одразу, тільки-но в Москві завели розмову про необхідність скасування міжнародних санкцій.