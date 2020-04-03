У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

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У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області 2 квітня офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей після 55 років.

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Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особу.

У місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 і 134 хворих - у районах області.

Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 Осачук Сергій коронавірус
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Топ коментарі
+6 Welt Schmerz
Звичайно )) Хоча після роботи хильнути можна... але без фанатизму.
Пам'ятаю, році у 2011 був у мене досить довгий період роботи з дому (щось подібне до нинішньої самоізоляції) - і якраз збіглося із курінням канабісу практично ЩОВЕЧОРА. Через певний час помітив, що вночі починався якийсь сюр - тобто до нашої реальності "присусідилося" ще декілька вимірів, така собі "доповнена реальність", яку я міг спостерігати шляхом онейроїдних галюцинацій (приблизно як "внутрішнім зором"). А також ще й чути, якщо прислухався. Будинок перетворився на щось складне і з хитрою структурою. І мешканці... Можна було за мотивами знімати містику або жахи )))
Потім зрозумів, що канабіс + перевтома - не дуже й добре... перестав курити - все прийшло до норми )))
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03.04.2020 04:24
+4 Ali Hasan
Горло та ніс полоскав морською сіллю, яку купив у АТБ. Для підняття імунітету - настоянка личинок воскової молі 10 разів на добу маленькими порціями та амізон 0,25 по одній таблетці на добу приймав три дні. На четвертий день почало відпускати.
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03.04.2020 02:26
+3 Ali Hasan
Мене самого ще два дні тому турбували симптоми грипа. Я їх придушував природніми засобами для підняття імунітету з самого початку хвороби, тому до легенів вірус не дійшов.
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03.04.2020 02:14
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