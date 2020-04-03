У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

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У Чернівецькій області 2 квітня офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей після 55 років.

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Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особу.

У місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 і 134 хворих - у районах області.