У Чернівецькій області 28 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 171 випадок інфікування, - голова ОДА Осачук

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей після 55 років.
Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особу.
У місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 і 134 хворих - у районах області.
Пам'ятаю, році у 2011 був у мене досить довгий період роботи з дому (щось подібне до нинішньої самоізоляції) - і якраз збіглося із курінням канабісу практично ЩОВЕЧОРА. Через певний час помітив, що вночі починався якийсь сюр - тобто до нашої реальності "присусідилося" ще декілька вимірів, така собі "доповнена реальність", яку я міг спостерігати шляхом онейроїдних галюцинацій (приблизно як "внутрішнім зором"). А також ще й чути, якщо прислухався. Будинок перетворився на щось складне і з хитрою структурою. І мешканці... Можна було за мотивами знімати містику або жахи )))
Потім зрозумів, що канабіс + перевтома - не дуже й добре... перестав курити - все прийшло до норми )))