Кількість українців, які лікуються за кордоном від COVID-19, зросла до 34, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

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Міністерство закордонних справ (МЗС) заявляє, що кількість українців, які лікуються за кордоном від COVID-19, зросла із 32 до 34 осіб.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС станом на 21:00 2 квітня, передає Цензор.НЕТ.

По одному українцю лікуються в Бельгії, Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, ОАЕ, РФ, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії, Швеції, на Сейшельських островах, двоє - у Нігерії, троє - в Австрії, по чотири - у Польщі та Німеччині, п'ять - в Італії.

Водночас 13 тис. 622 українці зареєструвалися для повернення в Україну.

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Десять громадян України одужали за кордоном (четверо - в Японії, двоє - в Італії, двоє - в Польщі, один - у Німеччині, один - в ОАЕ), а четверо померли.