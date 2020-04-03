За добу в Китаї виявлено 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 з них - у людей, які прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров’я КНР

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На материковій частині Китаю за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок зараження коронавірусом, 29 - у людей, які прибули з-за кордону, два (провінції Ляонін і Гуандун) - всередині країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли чотири людини, всі в провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції.

З грудня від коронавірусу в країні померли 3322 особи, зареєстровано 81 620 випадків захворювання, з них 870 ввезених з-за кордону.

За минулу середу було виявлено 60 випадків безсимптомного протікання викликаного коронавірусом захворювання, сім із них "імпортовані".

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На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 1727 осіб, стан 379 хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 76 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 1182 випадки захворювання: у Гонконзі - 802 (чотири смертельні випадки), у Макао - 41, на Тайвані - 339 (п'ять випадків смерті).

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