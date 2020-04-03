COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 3 квітня в усьому світі зареєстрували 1 016 128 випадків зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 211 615 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 53 069 летальних випадків, на ранок вчорашнього дня було 47 235.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих перевищила 6053 особи, тільки в Нью-Йорку померли 1562 особи. Кількість осіб, які видужали, досягла 9148, хворих - 245 540.

В Італії за цей час захворіли 115 242 особи. Водночас померли 13 915, вилікувалися 18 278 осіб.

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Іспанія повідомляє про 112 065 інфікованих. Серед них 26 743 одужали, 10 348 осіб померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції. Китай змістився на п'яту позицію.

Так, у Франції померли 5398 осіб, у Німеччині - 1107, у Великій Британії - 2926, в Ірані - 3160, у Нідерландах - 1341, у Бельгії - 1011, у Туреччині - 356.

Нагадаємо, станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Померли 22 українці.