Понад 2300 медиків і кваліфікованих доглядальниць інфіковані коронавірусом у Німеччині

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У Німеччині понад 2300 медиків і доглядальниць у будинках для літніх людей ФРН інфіковані коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха у відповідь на запит німецьких телеканалів NDR, WDR та газети Süddeutscher Zeitung.

При цьому в установі зазначили, що це лише лабораторно підтверджені випадки, і реальна кількість інфікованих може бути вищою.

Тим часом темпи поширення коронавірусу в країні досі значно перевищують показники, яких прагне досягти уряд країни. Так, станом на четвер у ФРН зафіксовано 73 522 підтверджені випадки коронавірусу, що на 6156 випадків більше, ніж у звіті за попередню добу. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха. Кількість померлих за добу збільшилася на 140 людей - до 872 осіб.

За даними інституту, зростання добової кількості померлих свідчить про те, що коронавірусом інфікується дедалі більше людей старшого віку. Наразі 86% летальних випадків припадає на людей віком понад 70 років.

При цьому американський університет Джонса Гопкінса, який використовує інакший метод підрахунку, станом на день четверга зафіксував у Німеччині понад 81 000 випадків інфікування та 997 смертей. За його даними, понад 19 000 людей вже одужали, тоді як Інститут імені Роберта Коха повідомляє про понад 21 000 тих, хто знову здоровий після коронавірусу.

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Також повідомляється, що наразі час подвоєння кількості інфікованих становить вісім з половиною днів. Тоді як німецький канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) напередодні, 1 квітня, заявила, що поширення вірусу треба скоротити настільки, щоб подвоєння кількості випадків зараження відбувалося лише кожні 12, 13 чи 14 днів.

Поширення інфекції у різних федеральних землях Німеччини дуже нерівномірне. Наразі кількість хворих найшвидше зростає у Баварії, Бранденбурзі та землі Саар. Натомість у Гамбурзі, де ще кілька днів тому фіксували найбільшу кількість інфікованих з розрахунку на 100 тисяч жителів, швидкість поширення коронавірусу знизилася.

Водночас у Німеччині змогли збільшити кількість лікарняних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з близько 28 тисяч до близько 40 тисяч. При цьому від 15 до 20 тисяч таких ліжок залишаються вільними, заявив очільник Німецького лікарняного товариства Геральд Гасс (Gerald Gaß) виданню Rheinischen Post. За його словами, кількість ліжок, обладнаних апаратами штучної вентиляції легень, збільшилася з близько 20 000 до близько 30 000.

Німеччина вже прийняла на лікування понад 100 важкохворих на COVID-19 пацієнтів з інших країн ЄС.

Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята.