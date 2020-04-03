Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ

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Увечері 2 квітня Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проєкту резолюції Генасамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", у результаті чого ця резолюція не буде ухвалена.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС пояснив, що в тексті за цією шляхетною назвою є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки. А саме - запуск процесу скасування міжнародних санкцій.

Кулеба зазначив, що ніщо не заважає співпраці держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків.

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"На цьому тлі намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", - написав міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна підтримує кожне міжнародне зусилля, спрямоване на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, ми підтримаємо іншу резолюцію ГА ООН на цю тему, що не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН.

"Отже, процедура умовчання перервана. Російська резолюція не буде ухвалена. Ми і надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим", - написав глава МЗС.

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