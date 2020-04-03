За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Глава Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу в лікарнях померла 471 особа. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою - через включення до статистики будинків літніх людей.
Таким чином, загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.
Також у будинках літніх людей зафіксовано 14 638 випадків захворювання на коронавірус.
Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше, ніж попереднього дня і в цьому випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.
Від початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисячі людей.
Як повідомили напередодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.
ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.