За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

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За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні

Кількість жертв коронавірусу у Франції протягом останньої доби зросла відразу на 1335 через включення до підрахунку смертей літніх людей у так званих "будинках відпочинку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон заявив, що протягом останніх 24 годин у Франції від коронавірусу в лікарнях померла 471 особа. Однак додав, що загальна кількість смертей стала на 884 випадки більшою - через включення до статистики будинків літніх людей.

Таким чином, загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5387. При цьому кількість жертв може бути більшою, оскільки не всі будинки літніх людей передали свої дані.

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Також у будинках літніх людей зафіксовано 14 638 випадків захворювання на коронавірус.

Саломон повідомив, що наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. З них 6399 – у реанімації, це на 382 більше, ніж попереднього дня і в цьому випадку спостерігається зменшення темпів зростання кількості важких пацієнтів.

Від початку епідемії видужали після коронавірусної хвороби майже 12,5 тисячі людей.

Як повідомили напередодні, у будинках для літніх людей лише одного регіону Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.

За добу у Франції зафіксували 1335 смертей від коронавірусу - найбільша кількість від початку епідемії в країні 01

Коронавірус і карантин
карантин смерть Франція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 5 копійок
Таких екстрасексів на базарі по 3 гривні відро.
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03.04.2020 08:56
+21 Андрій Засуха
Жоден лядський екстрасенс не спрогнозував ні війни в Україні, ні епідемії корони... ШАРЛАТАНИ За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране - Цензор.НЕТ 4804
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03.04.2020 08:57
+9 Денис 4f530042
Это просто наглая манипуляция статистикой для нагнетания паники.
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.

ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ

At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
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03.04.2020 09:11
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