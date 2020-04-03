У МЗС РФ звинуватили Париж і Берлін у зриві створення Консультативної ради з ОРДЛО

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У МЗС РФ звинуватили Париж і Берлін у зриві створення Консультативної ради з ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Німеччину і Францію в зриві Консультативної ради з участю представників ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"На жаль, після прориву, який став прявлятися, почали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює позитивну динаміку, яка було намітилася", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ також заявили, що всі ці події нібито "скидаються на добре скоординовану лінію".

"Всі ці події скидаються на добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах з подолання внутрішньоукраїнського кризи і одночасно перекласти відповідальність за створений тупик на Росію і на Донбас", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея Консультативної ради далі розглядатиметься після консультацій із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, - Єрмак

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ в Мінську був підписаний документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ був підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

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МЗС РФ Росія мінські угоди
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Топ коментарі
+41 SANDY
Ще є в когось питання, на кого працює дЄрмак? В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6016
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03.04.2020 09:12
+25 Rijal Stranger
Сорвали это патриоты, ценой своей свободы опрокинувшие сивуху
Всего одного падения алкаша оказалось достаточно
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03.04.2020 09:12
+24 Gozzalik salonu
потому что поняли что этот совет дичь дичайшая, тем более с зашкварившемся ермаком
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03.04.2020 09:12
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