Кабмін підготував постанову про максимальну самоізоляцію українців із груп ризику, - Степанов

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Кабмін підготував постанову про максимальну самоізоляцію українців із груп ризику, - Степанов

Для запобігання поширенню нового коронавірусу в Україні уряд підготував постанову, в якій містяться пункти про максимальну самоізоляцію людей похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Документ буде опубліковано найближчими днями, ймовірно сьогодні, 3 квітня.

"Саме питання обсервацій і самоізоляції викладені в постанові, яка буде, маю надію, вже завтра опублікована. Йдеться саме про групи ризику, люди 60+. Вони стосуються громадян, які мають хронічні захворювання, цукровий діабет або серцево-судинні захворювання. Нам потрібно, щоб саме вони були самоізольовані і саме це ми будемо робити", - пояснив Степанов.

Очільник МОЗ запевнив, що наразі уряд спільно з місцевою владою докладають максимально зусиль, аби літні люди, які є у групі найбільшого ризику, якнайменше перебували серед громадян і виходили на вулицю. Зокрема, організовано цій категорії людей доставку ліків та продуктів першої необхідності.

"Ми робимо все можливе, щоб вони залишалися вдома. Для цього і служби доставки, і органи місцевого самоврядування організовують доставку ліків та їжі... Те, що стосується питань обсервації, ці пункти детально викладено в постанові, яку ми ухвалили", - розповів Степанов.

Також читайте: Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я пенсіонери Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Поедатель Зябликов
У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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03.04.2020 09:34
+6 Cheba AtWork
По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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03.04.2020 09:36
+6 Василь Грім
На время карантина -

В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка

В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )

В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

...
В Украине - хер. Подыхайте с голоду, без работы во время карантина и самоизоляции
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03.04.2020 09:44
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