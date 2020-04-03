Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко

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2 квітня стало відомо, що близько 60 "слуг народу" зажадали зустрічі з президентом через корупційний скандал, до якого може бути причетний брат глави ОП Андрія Єрмака Денис.

Офіс президента відгукнувся на прохання нардепів і зустрівся з керівництвом фракції в партійному офісі в КВЦ Парковий. На зустрічі були присутні Зеленський, Єрмак і близько 40 нардепів, частина з яких були на зв'язку з Zoom, пише ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"У президента питали, що він думає про це, чи буде робити якусь заяву. У Єрмака питали, що це взагалі і звідки вона взялася", - розповів нардеп Микита Потураєв.

В цілому зустріч тривала близько півтори години. Зеленський був хвилин 20-30, як розповідають присутні на зустрічі. "Я ніколи не бачив президента таким злим. Для нього це удар", - зазначив співрозмовник видання.

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"Спочатку президент обурювався, чому партія не захищає своїх, а намагається якісь зустрічі з ним вимагати. Потім сказав, що у нього нульова терпимість до корупції. Він сказав, що "все, що у мене є - це моя репутація чесної і порядної людини ", - розповів один з присутніх на зустрічі нардепів.

"Президент сказав, що до свого оточення він ставиться максимально ретельно і людей, які можуть його дискредитувати, біля себе не тримає", - повідомила заступник голови фракції Галина Янченко.

За її словами, Єрмак знав про існування записів до їх появи.

"За словами Єрмака, він знав про плівки і до нього зверталися з різними пропозиціями щодо цих плівок: показати, викупити і так далі. Він говорив, що йому нема чого приховувати і він не веде ніякої корупційної діяльності для того, щоб викуповувати будь-які записи", - зазначила Янченко.

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"Для нас критично важливо, щоб в цій ситуації розібралися правоохоронні органи. Ми вважаємо, що якщо мало місце якісь корупційні дії, то винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявила Янченко.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".