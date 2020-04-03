У США сенаторка Максаллі звинуватила гендиректора ВООЗ у "покриванні" Китаю і вимагає його звільнення

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У США сенаторка Максаллі звинуватила гендиректора ВООЗ у "покриванні" Китаю і вимагає його звільнення

Сенаторка-республіканка від Арізони Марта Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус сприяв тому, щоб Китай міг приховувати справжні дані про поширення коронавірусу. Сенаторка вимагає звільнення глави ВООЗ.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не довіряла комуністам. І те, що вони приховували цей вірус, який виник у них, призвело до непотрібних смертей в Америці і в усьому світі", - сказала Максаллі.

"ВООЗ повинна припинити покривати їх. Я думаю, що доктор Тедрос має піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь заходи для вирішення цієї проблеми. Це просто безвідповідально, це безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди вмирають по всьому світу", - додала вона.

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Сенатор також заявила, що Пекін, який винен у пандемії, "мусить як мінімум пробачити США їхні борги Китаю".

Раніше сенатор Рік Скотт закликав Конгрес провести розслідування діяльності ВООЗ і зауважив, що Сполученим Штатам вартоутриматися від фінансування організації за "допомогу комуністичному Китаю в приховуванні даних".

Коронавірус і карантин
ВОЗ карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 I Ka 538a282a
Похвальны попытки США прижучить китайских коммуняк. Только вот надо и на возможную роль российской чекистни в распространении и/или инициировании эпидемии тоже расследовать.
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03.04.2020 09:38
+5 Sharnhorst Gneizenau
Краснозадых воров - мандаринов и их 1,5 млрд. рабский скот и так можно послать нах. US не обязаны оплачивать долги неправительственных организаций , фирм, частных лиц. Без US рынка - этому цельнотянотому типо экономическому чуду, основанному на воровстве всего и вся , на тотальном засирании природы ,рабском труде и политрепрессиях - пестес наступит очень быстро.
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03.04.2020 09:51
+5 Віктор Боровецький b7a6cf67
ВОЗ давно і планомірно працює відділом реклами у фармо- і косметологічних мегамонстрів. Пандемія беззаперечно довела ,що наука не те щоб другорядна, але так , ну не основна форма діяльності в цій пафосній конторі. То прикриває вона більше не нашкодившу чіну, а самую себе.
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03.04.2020 10:00
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