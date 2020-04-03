7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба

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За добу прикордонники здійснили понад 13,5 тис. контрольних операцій. Загалом за минулу добу в Україну повернулися майже 7,2 тис. українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибули понад 3 тис. осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,7 тис. осіб, у тому числі майже 2,2 тис. іноземців.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більш ніж 8,7 тисячі осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

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