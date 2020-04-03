За успішну розробку ракетних комплексів генеральний конструктор КБ "Луч" Коростельов має отримати звання Героя України, - Турчинов

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За розробку в неймовірно складних умовах у найкоротші терміни найсучасніших протитанкових ракетних комплексів, ракет "Вільха", "Вільха-М" та мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" Олег Коростельов має отримати звання Героя України.

Про це написав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 31 березня відбулися вдалі випробування нової української ракети "Вільха-М".

"Це не просто модернізація керованої української ракети "Вільха", яка не так давно була прийнята на озброєння. "Вільха-М" - нова потужна українська зброя, яка здатна точно знищувати ціль на відстані 120 км, виконуючи широкий спектр бойових оперативно-тактичних завдань. За своїми бойовими характеристиками українська ракета значно краща за російські аналоги. Вона надконкурентна та має колосальний попит на міжнародних ринках озброєння. Але головне - нова ракетна зброя здатна ефективно знищувати ворогів України, які не припиняють свої провокації проти нашої держави", - зазначив він.

Турчинов додав, що 2 квітня наші конструктори та військові досягли ще одного важливого результату - українські крилаті ракети "Нептун", "виконавши складне польотне завдання, точно вразили морські цілі під час випробувань на півдні нашої країни". За його словами, це ключовий етап підготовки ракетного комплексу "Нептун" для прийняття на озброєння. "Тому найближчим часом українські крилаті ракети зможуть надійно захистити Чорноморське та Азовське узбережжя нашої держави", - написав екссекретар РНБО України.

"Хочу щиро подякувати всім науковцям, конструкторам, виробничникам та військовим, які взяли участь у створенні та випробуваннях нової української зброї.

На моє глибоке переконання, генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Петрович Коростельов за розробку в неймовірно складних умовах у найкоротші терміни найсучасніших протитанкових ракетних комплексів, ракет "Вільха", "Вільха-М" та мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун" має отримати звання Героя України", - резюмував Олександр Турчинов.