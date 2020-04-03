Американці хочуть позбутися Єрмака, - "слуга народу" Дубінський

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На думку нардепа від СН Олександра Дубінського, на главу Офісу Президента Андрія Єрмака за вказівкою з Вашингтона відбувається атака.

Про це заявив нардеп від СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Вся соросятська рать на чолі з світочем котлетної журналістики Мішею Ткачем одночасно накинулися саме на Єрмака саме після Мінска. Що дає підставу припустити, що за атакою стоїть не журналістська солідарність, а вказівка ​​кураторів всіх цих ГО-шок із Вашингтона. В цю ж канву лягає і колективна заява соросят-депутатів з фракції Слуг народу, також спрямоване проти Єрмака і Мінська. Якщо додати до цієї картини той факт, що записи брата Єрмака Дениса здійснювало НАБУ, яке безпосередньо звітує про роботу в по сольство США - висновок напрошується сам собою. Окремі групи впливу в американський політиці дуже хочуть Єрмака позбутися.Тепер потрібно розібратися - чому?" - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко

"Це не виключає необхідність розслідування фактів, зафіксованих на плівках. І посадки в тюрму тих, хто пиздить гроші", - додав нардеп.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".