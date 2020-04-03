Понад 8,5 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

2619 30
Понад 8,5 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв'язку з поширенням коронавірусу звернулися 13 787 громадян, з них 8538 наполягають на якнайшвидшому поверненні на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Наразі через програму "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ України звернулися 13 787 громадян… З них 8538 наполягають на поверненні в Україну якнайшвидше", - сказав Кулеба.

Він додав, що насправді українців за кордоном значно більше, але йдеться про громадян, які очікують допомоги МЗС для вирішення своїх проблем.

Кулеба також поінформував, що 140 наших співвітчизників, які тимчасово застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу, мають проблеми з житлом.

Також читайте: 200 тисяч українців можуть приїхати з-за кордону додому на Великдень, - голова ДПСУ Дейнеко

"Ми намагаємося їм максимально допомагати. У нас є випадки, коли вдається завдяки співробітництву з місцевим бізнесом або з церквою вирішувати питання проживання", - зазначив міністр.

У цьому контексті він розповів про випадок в Іспанії, коли завдяки взаємодії з церквою групу українців вдалося розмістити на території монастиря.

Кулеба зауважив, що ситуації, в яких опинилися наші співвітчизники за кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу, бувають складними, і міністерство не може допомогти всім одразу.

"Але ми намагаємося і докладаємо всіх можливих зусиль… Програма "Захист" працюватиме стільки, скільки в ній буде потреба в українських громадян", - запевнив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не дозволила Росії в ООН підкласти міну під міжнародні санкції, - Кулеба про блокування резолюції РФ

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
Хай там сидят. Или они хотят шоб у нас было как во Франции, полторы тыщи в день... ?
показати весь коментар
03.04.2020 10:36
+14 Андерсен a4cbf7de
Странно звучит на 23 день введенного карантина. За такое то время кто хотел, тот вернулся. Тем более не выезжал.
показати весь коментар
03.04.2020 10:38
+10 Чайка Київ
Скористалися "горящими" дармовими путівками, відпочили, бабло закінчилось, час повертатися. "Ми готові. Присилайте за нами літак". Хай сидять, вимагальщики
показати весь коментар
03.04.2020 10:41
Дивитись коментарі