МОЗ проведе перевірку і створить реєстр місць для обсервації, - головний санлікар Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я України проведе перевірку всіх місць обсервації, за підсумками якої створить реєстр обсерваторів у країні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Обсерватори створюються і забезпечуються органами місцевої влади, з нашого боку були прописані чіткі критерії того, які повинні бути умови в обсерваторах. Нині МОЗ отримало доручення Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та сьогодні-завтра нашими фахівцями спільно з облдержадміністраціями буде проведена перевірка всіх потенційних місць для обсервації, сформована додаткова таблиця того, чи відповідає обсерватор певним вимогам - це буде новий реєстр всіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - сказав він.

Крім того, Ляшко зазначив що до кінця поточної-початку наступного тижня в Україну прибудуть 12 ампліфікаторов ПЛР-діагностики, що дозволить розширити діагностику коронавірусу на всю територію країни.

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"Ми залучаємо приватні лабораторії. Є різні способи - використовувати як обладнання, так і працівників, мобільні бригади", - додав Ляшко.