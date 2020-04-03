"Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

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МОЗ буде пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу", - повідомив він.

За словами Ляшка, зараз МОЗ ретельно вивчає ситуацію в країнах Євросоюзу.

"Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткі заходи. Оскільки наші розрахунки показують: проведенням додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби", - сказав він.

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