"Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

9163 50

МОЗ буде пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин. Ми будемо пропонувати обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірусну хворобу", - повідомив він.

За словами Ляшка, зараз МОЗ ретельно вивчає ситуацію в країнах Євросоюзу.

"Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткі заходи. Оскільки наші розрахунки показують: проведенням додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях України перебувають 477 пацієнтів із коронавірусом, з них 16 у важкому стані на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28 vitalmod
А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
показати весь коментар
03.04.2020 10:56
+15 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Так никто не спорит что нужно возвращать .вопрос в том какого хера они шляются по гостях шашлыках и тп...
показати весь коментар
03.04.2020 11:13
+15 укропбандерівець
От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
показати весь коментар
03.04.2020 11:20
Дивитись коментарі