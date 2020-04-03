МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом

1664 85
МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом

Міністерство охорони здоров'я України розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми намагаємося розглядати кожен випадок звільнення медиків - ми зв'язуємося з департаментами охорони здоров'я, розмовляємо з лікарями, щоб дізнатися причину звільнень. Нещодавно я спілкувався з керівництвом Монастириської центральної районної лікарні - там інформація про звільнення не підтвердилася", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На самоізоляції перебувають 100 медиків у Херсонській області

"Щоб детально поспілкуватися з медпрацівниками, я сьогодні їду в Тернопільську область, щоб обговорити проблеми з медиками", - додав він.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Тернопільщина лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 18c49ed2
Вы сначала врачей защитой снабдите, как должно быть по протоколу. А потом уже будете разговаривать.
показати весь коментар
03.04.2020 11:02
+9 Aleksandr Stopolyanskiy
То чому лікарі повинні без засобів захисту працювати? Ти ж не хочеш як ти кажеш "голою дупою"?
показати весь коментар
03.04.2020 11:23
+8 Валерій Atman
та ти шо! А не маєте бажання піти волонтером? Вам видатуть одноразову маску на цілий день і халатик хірургічний замість захисного костюму!
показати весь коментар
03.04.2020 11:06
Дивитись коментарі