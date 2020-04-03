МЗС рішуче протистоятиме спробам маніпулювати темою коронавірусу, - Кулеба про відхилення в ООН резолюції РФ про зняття санкцій

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МЗС рішуче протистоятиме спробам маніпулювати темою коронавірусу, - Кулеба про відхилення в ООН резолюції РФ про зняття санкцій

Міністерство закордонних справ України буде рішуче протистояти будь-яким спробам маніпуляцій темою коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відхилення в Генеральній асамблеї ООН резолюції РФ, де говорилося про необхідність відмовитися від санкцій з гуманітарних міркувань для боротьби з коронавірусом.

"Я хочу запевнити, що Міністерство закордонних справ України і Україна в цілому, ми будемо послідовно підтримувати всі кроки і всі міжнародні ініціативи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, але ми також рішуче будемо протистояти будь-яким спробам маніпулювати коронавірусом, використовувати його для просування вузьконаціональних інтересів, які не мають ніякого стосунку до вірусу, до боротьби з ним, а просто люди намагаються вирішити свої питання і уникнути відповідальності за порушення ними норм міжнародного права", - сказав він.

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Кулеба пояснив, що в четвер у Генасамблеї ООН було поширено два проєкти резолюцій, пов'язаних з протидією коронавірусу на глобальному рівні, один з яких був внесений РФ і містив параграф, в якому, за його словами, "був зафіксований заклик або зобов'язання держав-членів ООН не застосовувати односторонні примусові заходи, ухвалені без мандата Ради Безпеки ООН".

"З самого початку ми почали протидіяти цьому сценарію разом з нашими партнерами. Вчора обидві резолюції були поставлені на ухвалення в режимі процедури резолюції за замовчуванням. Процедура за замовчуванням передбачає, що якщо до певного часу ніхто не висловився проти, документ вважається прийнятим. Наші колеги в Нью-Йорку провели низку переговорів, консультацій з партнерами. Президент України провів вчора дві телефонні розмови, в яких ця тема також звучала. Це була розмова з президентом Європейської Ради паном Мішелем і генеральним секретарем ООН паном Гутеррешем. І зрештою ми ухвалили рішення стати першою державою-членом ООН і порушити процедуру замовчування", - пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна пішла на цей крок, оскільки йшлося про питання "принципової важливості". "І ми усвідомлюємо, що кінцевою метою цих спроб РФ є скасування санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її агресію проти України", - підкреслив Кулеба.

Коронавірус і карантин
карантин МЗС ООН санкції Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Nataliia Radchenko
Как сообщает France24, в проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.
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03.04.2020 11:16
+5 Максім ХОЙ 07fb0949
щось кацапня за останный час дуже сильно почала юзати тему,на всіх рівнях, зняття санкцій...мабуть таки припікають "палезные санкции",мабуть ескандерам вже не так смішно
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03.04.2020 11:09
+2 Йцу Кенг 07b0c614
ну конечно, и при чем тут Зеленский?:
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
а то, что происходит во внешней политике, это, в большей степени, благодаря оставшимся связям "барыги"....
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03.04.2020 11:21
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