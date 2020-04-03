70 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість із них в Обухівському та Києво-Святошинському районах, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 3 березня 2020 р. офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус, зокрема 4 в дітей (3 із смт Козин і 1 із с. Лісники).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

З них 27 - в Обухівському р-ні (смт Козин, с. Романків, м.Українка, м.Обухів), 14 - у Києво-Святошинському р-ні (м. Вишневе, м.Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка); 6 - у м. Бориспіль; 3 - в м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 3 - у м. Буча; 2 - у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 - в м. Вишгород; 2 - в м. Ірпінь; по одному - в Бориспільському р-ні, с. Гнідин, смт Ворзель, м. Гостомель, Білоцерківському р-ні, с. Фурси, Броварському р-ні, с. Зазим'я, в Ставищенському р-ні, с. Ставище, в Макарівському р-ні, с. Мостище, в Миронівському р-ні (с. Маслівка).

З них на стаціонарному лікуванні 24 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 46. Одужали - 3. Померли - 4 (2 чоловіків: 49 років (с. Мостище, Макарівський р-ні) і 47 років (м. Біла Церква) і 2 жінки: 69 років (с. Гатне, Києво-Святошинський р-н) та 75 років (с. Тарасівка Києво-Святошинський р-н).

За віком захворілих: 0-10 років - 5,7%; 11-20 років - 2,8%; 21-30 років - 7,1%; 31-40 років - 22,8%; 41-50 років - 31,4%; 51-60 років - 24,2%; 61-70 років - 1,4%; понад 70 років - 4,3%.

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Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше в Києво-Святошинському (61) та Обухівському (49) районах.

Крім того, підозри є у районах: Баришівський; Білоцерківський; Бориспільський; Бородянський; Броварський; Васильківський; Вишгородський; Макарівський; Миронівський; Переяслав-Хмельницький; Рокитнянський; Ставищенський; Фастівський.

Населені пункти: м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт. Бородянка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; смт Ворзель; м. Гостомель; м. Ірпінь; смт Іванків; с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Переяслав; м. Фастів; м. Яготин.

Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.

Нагадаємо, на ранок 3 квітня підтверджено 942 випадки COVID-19 в Україні, 23 людини померли, 19 - одужали, за добу надійшло 570 підозр.