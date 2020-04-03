Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м. ФОТО

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Міноборони Ізраїлю співпрацює з двома китайськими оборонними компаніями щодо розробки радіолокаційних та електрооптичних датчиків для моніторингу показників життєздатності людей і виявлення інфікованих COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Janes.

"Такі дані, як пульс, частота дихання і температура, вимірюються дистанційно з використанням комбінації радарних і електрооптичних датчиків, що знижує ризик інфікування медиків.

Наступним етапом розробки є скринінг та визначення пріоритетів догляду за пацієнтами на основі аналізу життєво важливих показників", – йдеться в заяві Міноборони від 31 березня.

Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м 01
Фото: сайт Janes

Для таких радарів використали К-діапазон з дуже низькою частотою, тому його можна безпечно розміщувати неподалік людей.

Система вимірює пульс людини та дихання на відстані 3 м і передає результати за лічені секунди.

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Водночас у Міноборони Ізраїлю зауважують, що ці радари тільки попереджатимуть про наявні симптоми, але не діагностуватимуть у пацієнтів COVID-19.

Як повідомлялося, США передали Міноборони та Збройним силам Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin у межах контракту між Центром оборонних інвестицій Естонії та Пентагоном.

Коронавірус і карантин
Ізраїль карантин технології COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Олег Марцінковський f11c8716
Певно, ще й гроші в кишенях рахує
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03.04.2020 11:38
+2 aquarius580 .
Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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03.04.2020 12:12
+2 variable general
Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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03.04.2020 12:13
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