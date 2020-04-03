США закликали РФ припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України

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Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити вогонь на Донбасі і покинути територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні, нагадавши слова президента Володимира Зеленського, що не можна забувати про війну, яку веде Росія на сході України.

У посольстві зазначили, що агресія Росії, зокрема в Криму, вже вкоротила тисячі життів і зруйнувала життя мільйонів людей. Російська дезінформація і перешкоджання її поплічниками доступу спостерігачів з гуманітарних питань становлять дедалі більшу загрозу під час пандемії COVID-19.

"Ми закликаємо Росію і її поплічників негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів і сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов'язання, починаючи з припинення вогню, і покинути територію України", - сказано в заяві.

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