У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

2133 16
У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

За минулу добу в Києві зареєстровано 28 нових випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. В цілому в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні", - повідомив він.

За словами Кличка, серед захворілих за останню добу 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також 11 жінок віком від 17 до 69 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко

"Дві жінки віком 56 і 69 років на жаль померли. Як бачите, серед хворих двоє дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина", - додав він.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4 aquarius580 .
> в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями.

Да всё давно известно ! "Новый Мировой Порядок". Всемирный фашизм, с единым "мировым правительством".
показати весь коментар
03.04.2020 12:21
+3 aquarius580 .
Потому что нет никакой эпидемии. Есть поручение от Фирташа и его австрийских Хозяев: остановить экономику Украины, посадив население под домашний арест.
показати весь коментар
03.04.2020 12:19
+2 aquarius580 .
Трудно сказать. Он вроде недавно сказал что сроки откладываются. Видимо, сопротивление в Нью-Йорке сильнее чем ожидалось.
показати весь коментар
03.04.2020 12:35
Дивитись коментарі