У Києві виявили 28 нових випадків COVID-19, 3 людини померли, всього в столиці 189 випадків зараження, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість киян, які захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. В цілому в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки летальні", - повідомив він.
За словами Кличка, серед захворілих за останню добу 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Також 11 жінок віком від 17 до 69 років.
"Дві жінки віком 56 і 69 років на жаль померли. Як бачите, серед хворих двоє дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина", - додав він.
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