Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про затвердження Кабінетом міністрів переліку додаткових обмежень на час дії карантинних заходів.

Про це повідомив Шмигаль у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів. Після довгого обговорення Уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковано", - розповів Шмигаль.

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"Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", - йдеться у зверненні Шмигаля.

Також за його словами, запроваджується обов'язкова обсервація громадян, які прибувають у країну, терміном на 14 днів.

Коронавірус і карантин
Кабмін карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Kolja Stambulskij
опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
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03.04.2020 12:19
+11 Alexey Z 029175b8
Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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03.04.2020 12:19
+9 vitaliymkua
Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней. Источник: https://censor.net.ua/v3186553
Своєчасно. Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2815
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03.04.2020 12:22
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