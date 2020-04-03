В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль

"За нашими розрахунками через три тижні ті, хто зараз вже хворі на коронавірус, мають одужати, а введені обмеження не дадуть хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - йдеться в зверненні Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, цей процес відбуватиметься в кілька етапів.
"Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде відновлено роботу громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - сказав прем'єр.
Водночас, прем'єр підкреслив, що це не буде означати послаблення інших карантинних заходів: обмеження на прогулянки і масові зібрання будуть продовжувати діяти.
Також всі будуть і далі змушені носити маски.