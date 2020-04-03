В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль

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В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на рестарт економіки на початку травня у зв'язку з ослабленням карантину.

"За нашими розрахунками через три тижні ті, хто зараз вже хворі на коронавірус, мають одужати, а введені обмеження не дадуть хворобі поширюватися далі. За нашим планом, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове ослаблення карантинних заходів", - йдеться в зверненні Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цей процес відбуватиметься в кілька етапів.

"Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде відновлено роботу громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - сказав прем'єр.

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Водночас, прем'єр підкреслив, що це не буде означати послаблення інших карантинних заходів: обмеження на прогулянки і масові зібрання будуть продовжувати діяти.

Також всі будуть і далі змушені носити маски.

Коронавірус і карантин
карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Alexandr Zabarzin
От дач и шашлыков людей все равно не удержишь.
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03.04.2020 12:38
+2 botoks
ну кто тебя тянет за язык. Ну кто знает что будет в конце апреля?
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03.04.2020 12:42
+1 Джон Зойдберг cb913b8d
Короче будем немножко беременными... Идиоты, надо было границы закрывать сразу после дебильных "санжар", и всех(!) въезжающих-входящих пропускать через обсервацию в загородных отелях, санаториях, палаточных городках и т.п., постепенно дважды тестируя ПЦР-тестами и выпуская "на волю", тогда можно было бы действительно работать только в "масочном" режиме и тестировать только заболевших, чтобы локализировать вспышку, если б она произошла.
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03.04.2020 12:36
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