Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція

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Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція

Трагедія сталася в м. Боярка Києво-Святошинського району. Собака напала на місцевого жителя і покусала його, від травм чоловік помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть чоловіка настала в результаті рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин.

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідка та намордника, попри те, що вказана порода визначається, як потенційно небезпечна.

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Слідчі поліції жінці повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.

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Топ коментарі
+37 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Хозяйка Хуже собаки , - Безмозглое существо.
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03.04.2020 12:34
+35 А П 6d5dcd2e
Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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03.04.2020 12:37
+17 Злий Грицько
Так никто ж и не спорит с этим. Но животное в особенности псины на улице должны быть в намордниках, хозяин должен за ним убирать дерьмо и выгуливать там где не ходят люди.
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03.04.2020 12:41
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