Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру", - сказав він.
"Все це працює і працюватиме далі", - підкреслив Шмигаль.
"Україна не може дозволити собі не працювати два-три місяці або пів року", - зазначив прем'єр.
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?