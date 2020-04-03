Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

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Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

Додаткові обмеження на роботу бізнесу в нових карантинних заходах відсутні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру", - сказав він.

"Все це працює і працюватиме далі", - підкреслив Шмигаль.

"Україна не може дозволити собі не працювати два-три місяці або пів року", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль

Коронавірус і карантин
бізнес карантин підприємці підприємство економіка Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Бессоница
Идиоты, если вы считаете АТБ, Эпицентр, Еву, Неболей малым бизнесом, то это сети.
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03.04.2020 12:45
+7 Romk@
На работу добраться вы не можете, но работать надо
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03.04.2020 12:46
+6 Василь Грім
Как это нет ограничений для бизнеса?
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?
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03.04.2020 12:45
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