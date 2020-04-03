Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

4016

Додаткові обмеження на роботу бізнесу в нових карантинних заходах відсутні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру", - сказав він.

"Все це працює і працюватиме далі", - підкреслив Шмигаль.

"Україна не може дозволити собі не працювати два-три місяці або пів року", - зазначив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль