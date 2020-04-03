Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що між державами Європейського Союзу тривають переговори про те, чи слід продовжувати закриття кордонів після Великодня для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ведемо консультації з державами-членами про те, як діяти після Великодня", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ухвалене рішення про припинення поїздок у ЄС громадян третіх країн було правильно сприйнято всіма державами-членами.

"Їздити без поважних причин до Європи в такій ситуації - не найкраща ідея. Також ці заходи були спрямовані на те, щоб люди з третіх країн не приїжджали лікуватися в ЄС у той час як система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - сказала фон дер Ляєн.

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