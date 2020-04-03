Непрофесіонали з уряду Зеленського залишили без коштів оборонні підприємства, - нардеп від "ЄС" Забродський

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Уряд президента Володимира Зеленського через затягування із затвердженням державного оборонного замовлення залишив без коштів військово-промислові підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це написав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський у фейсбук.

"Шостий рік Збройні сили і решта силових відомств героїчним зусиллями захищають Україну. Шостий рік волонтери, бізнесмени, конструктори, вчені, всі небайдужі люди докладають титанічних зусиль для того, щоб наші військовослужбовці були оснащені всім необхідним", – зазначив він.

"Одночасно державне оборонне замовлення з грудня 2019 року "успішно" мандрує між кабінетами посадовців Міністерства оборони України, Міністерства економіки та РНБО", – зауважив депутат.

Забродський підкреслив, що через незатвердження державного оборонного замовлення залишаються без грошей оборонні підприємства.

"На весь цей час призупинено фінансування значної частини державних підприємств зі складу "Укроборонпрому". Більшість із них вимушені фінансово балансувати на межі виживання, втрачаючи першість у впровадженні новітніх технологій і кваліфіковані кадри", – наголосив він.

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Представник "Європейської Солідарності" зауважив, що проєкт державного оборонного замовлення було розглянуто Комітетом ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки декілька тижнів тому.

"Після розгляду проєкт документа отримав більше двох десятків різноманітних зауважень і був відправлений на доопрацювання. Тим не менше, це не перешкоджало фінансовому забезпеченню ДОЗу за статтями, які не викликали питання", – пояснив депутат.

Водночас він додав, що немає жодних пояснень майже тримісячна відсутність відповідного фінансування для, наприклад, державного концерну "Укроборонпром".

"Питання до спеціалістів із чергової "професійної" владної команди – чи не здається вам, що саме так і втрачається час, головний ресурс у збройній боротьбі і забезпеченні обороноздатності нашої держави?" – резюмував Забродський.