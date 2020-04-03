Двоє лікарів заразилися COVID-19 у Львові, - міськрада

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Двоє лікарів заразилися COVID-19 у Львові, - міськрада

У двох лікарів з львівських лікарень підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог  лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

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Другий лікар — з 5-ї міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

Коронавірус і карантин
міськрада карантин Львів лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Чип
Да новость в том что минус два врача,через неделю другую в Украине некому будет лечить больных.Кто из врачей сбежал,кто в бессрочном отпуске,кто уволился а кто помрет или будет лежать больным.И что будет когда,не дай Бог,Василь Грім заболеет а врачей бахуй?
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03.04.2020 13:01
+2 Василь Грім
повторяй это каждый день...
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
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03.04.2020 13:06
+1 18c49ed2
Так и умирают: Мелитополь, Олешки, Черновцы, Тернополь..... Список каждый день пополняется. Без квалифицированных анестезиологов аппараты ИВЛ до одного места.
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03.04.2020 13:04
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