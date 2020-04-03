Двоє лікарів заразилися COVID-19 у Львові, - міськрада

1887

У двох лікарів з львівських лікарень підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На самоізоляції перебувають 100 медиків у Херсонській області

Другий лікар — з 5-ї міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.