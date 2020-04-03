Ворог обстріляв з 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Новотошківського і Горіхового, втрат немає, - Міноборони

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Станом на 12:30 сьогоднішнього дня найманці РФ вже здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ніч минула спокійно, проте вже вранці окупанти здійснили 4 обстріли", - сказано в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку противник випустив 26 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Обєднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

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Крім того, 6 мін 120-го калібру і 5 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ біля Оріхового. Тут же лунав ворожий станковий протитанковий гранатомет.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 20 хвилин зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету великого калібру обстрілювали українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі Красногорівки.

Також, у період з 7.45 до 9.15 з боку Соснівського випустили 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.

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"На усі сьогоднішні ворожі обстріли Об’єднані сили відповіли влучним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів і продовжують контролювати ситуацію. За поточну добу втрат з нашого боку не допущено, втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.