Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко

657

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до представників усіх конфесія із проханням проводити Великодні служби в церквах столиці в режимі онлайн.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю представників усіх конфесій дотримуватися обмеження і не проводити заходи з великим скупченням людей, зокрема під час святкування Великодня", - зазначив Кличко.

За його словами, він зустрічався з представниками всіх релігійних конфесій столиці і просив їх про відповідальне ставлення до безпеки віруючих.

"Я попросив представників усіх конфесій за можливості проводити служби онлайн, пояснювати людям, що коронавірус небезпечний. Сподіваюся, що всі почули", - наголосив мер столиці.

Він закликав усіх відсвяткувати це свято вдома, у вузькому колі своїх рідних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня