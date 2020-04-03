Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко

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Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до представників усіх конфесія із проханням проводити Великодні служби в церквах столиці в режимі онлайн.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю представників усіх конфесій дотримуватися обмеження і не проводити заходи з великим скупченням людей, зокрема під час святкування Великодня", - зазначив Кличко.

За його словами, він зустрічався з представниками всіх релігійних конфесій столиці і просив їх про відповідальне ставлення до безпеки віруючих.

"Я попросив представників усіх конфесій за можливості проводити служби онлайн, пояснювати людям, що коронавірус небезпечний. Сподіваюся, що всі почули", - наголосив мер столиці.

Він закликав усіх відсвяткувати це свято вдома, у вузькому колі своїх рідних.

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Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко Великдень COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
А как же посвятить яйца и облобызать иконы? Сепаратист Усик говорил, что можна и нужно причащаться и никого не слушать Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 7245
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03.04.2020 13:06
+1 aquarius580 .
Meтро открой, призывщик.
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03.04.2020 13:05
+1 ледокол С Бандэра
Идиот! Уже давно все конфессии приняли такое решение, кроме РПЦ.
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03.04.2020 13:09
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