Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін

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Кабінет Міністрів заборонив із 6 квітня перебування в громадських місцях без маски або респіратора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що із 6 квітня забороняється перебувати в громадському місці без медичної маски і відвідувати спортивні і дитячі майданчики.

Крім того, заборонено перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу. Збиратися в групи більше двох осіб (крім випадків службової необхідності і супроводження дітей) також заборонено.

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