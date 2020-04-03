У лікарнях Києва з пневмонією сьогодні перебуває майже 400 хворих, - Кличко

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У лікарнях Києва з пневмонією сьогодні перебуває майже 400 хворих, - Кличко

У столичних лікарнях з діагнозом "пневмонія" зараз перебувають майже 400 хворих. У них вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У медичних установах столиці почали практику обов'язкового тестування всіх хворих різними видами пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу, сьогодні в лікарнях є. У лікарнях з діагнозом "пневмонія" сьогодні перебуває майже 400 хворих", - повідомив він.

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Зазначається, що у всіх пацієнтів вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

"Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавірусу. Щорічно на пневмонію у світі хворіють майже 450 млн осіб, це 7% населення планети. Пневмонія стає причиною близько 4 мільйонів смертей щорічно", - додав Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Phoenix Winner
В больницах Киева с пневмонией сегодня находятся почти 400 больных, - Кличко - Цензор.НЕТ 37
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03.04.2020 13:44
+3 Валерій Atman
В больницах Киева с пневмонией сегодня находятся почти 400 больных, - Кличко - Цензор.НЕТ 2749
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03.04.2020 13:45
+3 Игорь Монахов
Нужно Массовое тестирование на коронавирус , а не точечно !!
И верить в какую-то особую неуязвимость украинского народа - столь же глупо, как верить Кашпировскому, Чумаку и Зеленскому. Уже очевидно, что летальность пандемии более 5%.
А не 1,5-2%, как нас заверяли "корона-оптимисты".
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03.04.2020 14:38
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