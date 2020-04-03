COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

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Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7500 випадків більше, ніж напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Таким чином, за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 000 - тільки за останню добу померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів зростання кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.

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Зараз в Іспанії понад 56 000 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.

6416 пацієнтів перебуває в реанімації.

З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.