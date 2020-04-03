COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.
Таким чином, за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.
Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 000 - тільки за останню добу померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів зростання кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.
Зараз в Іспанії понад 56 000 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.
6416 пацієнтів перебуває в реанімації.
З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.
Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.