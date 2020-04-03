На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП

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На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП

На щоденній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу обговорили додаткові заходи щодо забезпечення українців під час Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей і режиму проведення богослужінь.

"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень – це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", - заявив Зеленський.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Великдень COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Василь Грім
тварь зелёная...
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.
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03.04.2020 13:53
+6 Who's Here
На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП - Цензор.НЕТ 3928
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03.04.2020 13:52
+6 Aleks_15
Как жить дальше спросишь у своего Зенелоха, а Томас по крайней мере лучше чем в парашостанскую сталинскуй церковь ходить.
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03.04.2020 14:03
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