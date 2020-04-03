На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей і режиму проведення богослужінь.
"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень – це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", - заявив Зеленський.
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.