Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

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Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Президент Володимир Зеленський закликав перевіряти доставку прибулих тестів на коронавірус, захисних костюмів і медобладнання в лікарні областей.

Про це він заявив під час наради 3 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Щоб не було так, що ми шукаємо гроші, партнерів, домовляємося з виробництвом за кордоном, організовуємо літаки, перевезення, а потім отримуємо красиву статистику й сотні звернень лікарів щодо того, що вони нічого не мають", - сказав він.

Зеленський зазначив, що медики - в епіцентрі зараження.

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"І вони ж наші воїни, наш захист, наша надія. Ми робимо все, щоб вони були захищені і могли захистити нас", - додав глава держави.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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