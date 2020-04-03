Слідство більше непокоїть обсяг записів, переданих нардепом Леросом, а не їхня суть, - адвокат Найєм

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Державне бюро розслідувань у п'ятницю провело слідчі дії з нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом, наступний допит відбудеться 13 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат Масі Найєм.

"Допит сьогодні був, у ході допиту ми заявили клопотання про перенесення, оскільки дізналися про нові статті, за якими проводиться розслідування, і їх об'єднання. Наступний допит відбудеться 13 квітня об 11.00", - повідомив адвокат.

При цьому він висловив думку, що слідство цікавиться не змістом записів, а їхньою формою.

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"На нашу думку, слідство більше непокоїть не те, що саме міститься в цих матеріалах, а те, в якому обсязі вони були передані Гео, і хто конкретно їх передавав. За нашою інформацією, це перша і найголовніша мета цих кримінальних справ - уточнити, в якому обсязі є записи на Дениса Єрмака: це - головне, що турбує бенефіціарів цих кримінальних справ", - вважає адвокат.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".