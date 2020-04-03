Унаслідок підриву на мінах терористів на Луганщині загинуло двоє осіб, ще одну людину важко поранено, - ГУР

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Командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями.

Водночас, як повідомили в українській розвідці, противник активізував мінування місцевості, у т.ч. на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень.

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"27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення. Незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі", - йдеться в повідомленні.