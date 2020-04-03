Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили режим самоізоляції, 64 із них у Києві, - МВС

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За порушення правил карантину на території України складено 3566 адміністративних протоколів, із них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафів на загальну суму понад 272 000 гривень.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Від початку проведення карантинних заходів поліція контролює дотримання встановлених обмежень. Поліцейські проводять профілактичні бесіди, складають адміністративні матеріали за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальні провадження за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.

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Окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися з-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.

За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1.

Окрім того, станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 000 правоохоронців.

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