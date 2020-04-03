Тисячі іноземних повій у Німеччині стали бездомними через коронавірус, - Асоціація провайдерів еротичних и сексуальних послуг

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У Німеччині в зв'язку з пандемією коронавірусу закрили борделі, і тисячі іноземних секспрацівниць стали бездомними.

У Німеччині проституція легалізована. Проте борделі закрили поряд з ресторанами і нічними клубами, щоб уповільнити поширення коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Коронавірус став нещастям для мене", - розповіла журналістам польська повія на ім'я Ніколь. Вона працює в Бохумі і поскаржилася на те, що не має доходу з середини березня і їй ніде спати. До карантину вона платила борделю 90 євро в день, щоб приймати клієнтів і жити. Однак зараз їй доводиться залишатися у менеджера борделя.

"Секспрацівники в Німеччині вважаються самозайнятими, платять податки і теоретично можуть розраховувати на допомогу з фонду, створеного урядом для допомоги фрілансерам", - пише видання.

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Ніколь розповідає виданню, що подала в Центр зайнятості на повернення податків і сподівається отримати допомогу з безробіття: "Якщо це станеться, я зможу знайти житло".

Однак деякі повії працюють нелегально і їм доводиться пропонувати свої послуги прямо на вулиці, щоб звести кінці з кінцями. "Попит на платний секс зберігся, попри ризик підхопити вірус, - каже Хейке Кетнер з благодійної та освітньої організації Мадонна для допомоги повіям в Бохумі. - І жінки йдуть на ризик".

Сюзанна Бліер Вілп з лобістської групи Асоціація провайдерів еротичних і сексуальних послуг у Берліні розповіла Euractiv, що 80% всіх повій, кількість яких у Німеччині оцінюють у 100 тис. - 200 тис. осіб, іноземки, які приїхали з Болгарії, Румунії, Польщі та України.

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"Багато хто зміг повернутися додому. Але інші стали бездомними", - сказала Сюзанна Бліер Вілп. Вона оцінює, що в Німеччині залишилося 3-4% (до 8 тисяч) іноземних повій: "Вони приїхали сюди ні з чим і сподівалися заробити грошей. Тепер вони живуть у друзів або на вулиці. Лише одиницям дозволили залишитися в борделях".