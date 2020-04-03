Мешканець Полтавщини з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від медиків і правоохоронців, - ОДА

2469

Житель Миргорода переховується від правоохоронців і медиків через підозру на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

2 квітня чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від того, щоб медики взяли у нього аналізи на дослідження в лабораторному центрі ПЛР-методом.

"Нині поліція займається пошуком чоловіка, адже є інформація, що він переховується в Києві, – розповів Олег Синєгубов. – Ніхто не говорить, що ця людина хвора. Але така ймовірність є. Це велика безвідповідальність. Адже втікач наражає на небезпеку не лише себе, а й оточуючих і близьких".

Зараз на Полтавщині на самоізоляції під наглядом лікарів перебуває 2024 людини, які повернулися з-за кордону.

Також читайте: У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині також виявили коронавірус, - ОДА